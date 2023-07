Antwoord op de vijf belangrijkste vragen die blijven hangen na zwarte avond in De Grolsch Veste

Logistieke nachtmer­rie voor Oranje Leeuwinnen op WK: ‘Je weet op voorhand dat dingen fout kunnen gaan’

Vlucht QF143 van Sydney naar Auckland kleurt vandaag oranje. De Oranje Leeuwinnen zetten de volgende stap in de logistieke nachtmerrie die het WK in Australië en Nieuw-Zeeland met zich meebrengt. Volgens planning stappen bondscoach Andries Jonker en zijn selectie om 18.30 uur (lokale tijd) het Trinity Wharf Hotel in Tauranga binnen. Vanuit daar wordt de komende tijd verder geboetseerd aan potentieel WK-succes.