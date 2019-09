Arbiter Kamphuis: Overtreding Berghuis niet buitensporig

,,Ik heb de situatie zelf beoordeeld en gekeken naar de snelheid, de intensiteit en het ‘raakmoment’. Ik zag dat beide benen van Berghuis er langs gingen. Er was niet echt een contactmoment”, aldus de scheidsrechter tegen FOX Sports over de overtreding van de aanvaller van Feyenoord op AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners, kort voor rust.

Makkelie reageerde via Instagram over zijn keuze: ,,Hoewel mijn voorkeur naar een rode kaart gaat (dit heb ik ook aan de scheidsrechter uitgelegd) kan ik op basis van het raakmoment een gele kaart nog nét steunen. Mijn taak als VAR is niet om mijn persoonlijke voorkeur er doorheen te drukken of om beslissingen beter te maken, maar om in te grijpen als het onomstotelijk fout is met duidelijk bewijs.”