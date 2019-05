Arbiter Makkelie ook VAR bij WK vrouwen

Wie wint het Kampioensschild? Bryan Smeets ontvangt laatste nominatie voor Speler van het Jaar in eerste divisie

12:25 Bryan Smeets is als laatste toegevoegd aan de genomineerden voor de prijs van Beste Speler van de Keuken Kampioen Divisie. Smeets, middenvelder van TOP Oss, heeft op basis van stemmen van trainers en aanvoerders een nominatie gekregen. De voetballers die in de vier periodes al in de prijzen vielen dingen ook mee voor het zogeheten Gouden Kampioensschild.