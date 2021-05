Arbiter Nijhuis na hoofdrol in Emmen: ‘Gaat zo enorm tegen je gevoel in’

Toch legt hij de bal op elf meter, een volgens hem pijnlijk besluit. ,,Het gaat zo enorm tegen je gevoel in, want die verdediger kan er niks aan doen. Hoewel ik geen penalty wilde geven, moest ik wel. In de nieuwe regels zit totaal geen gevoel. Dan weet je: ik moet nu fluiten, maar daar heb ik echt wel heel veel moeite mee.”



Ook aan de spelers van Heerenveen bood hij zijn excuses aan. ,,Ook tegen hen zei ik dat ik er niks aan kan doen. Ik had al wel het gevoel dat de VAR zou komen, maar het is alsnog echt heel zuur om zo’n penalty te geven.” Afgelopen weekend gaf hij bij een soortgelijke actie van Sparta-middenvelder Adil Auassar geen strafschop. ,,Toen liet ik wat meer mijn gevoel spreken, maar dat leidt ook tot ophef. We hebben nu eenmaal regels. Als ik ‘m niet geef, maak ik het mijn collega’s moeilijk.”



FC Emmen won uiteindelijk met 3-1, waardoor het directe degradatie voorkwam. De achterstand op de veilige nummer vijftien Willem II bedraagt met nog één speelronde slechts een punt.