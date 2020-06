Arie Haan zag al veel Wembley-gangers van Ajax wegvallen: ‘Poeh, denk je dan’

Afgelopen weekend zag Haan de finale nog terugkomen op tv bij een programma van de NOS dat terugblikte op alle Europa Cup-finales die werden gespeeld door Nederlandse clubs. ,,Daar werd ik melancholisch van. Helemaal als je bedenkt dat er zoveel spelers van de finale niet meer zijn. En niet alleen de spelers, ook de trainers en de bestuursleden. Dan zie je die koppen van die jongens voor de camera. Poeh, denk je dan. Die is er ook al niet meer. Nu is Wim Suurbier weer ernstig ziek. Heel triest. En we hebben de afgelopen jaren al zoveel jongens moeten begraven.” Van de basisspelers in de finale leven alleen keeper Heinz Stuy (75), Johan Neeskens (68), Sjaak Swart (81) en dus Arie Haan nog. Barry Hulshoff (73) overleed dit jaar nog na een kort ziekbed. Dick van Dijk stierf op 51-jarige leeftijd wel heel jong. Nico Rijnders haalde zelfs de dertig niet. ,,Erg”, sipt Haan vanuit Spanje, waar hij momenteel tijdelijk woont. ,,Als je dan de beelden ziet van die jongens is dat toch een harde constatering.” Een hoog aantal ook als je het vergelijkt met het elftal van Feyenoord dat een jaar ervoor de Europacup 1 wint. Van de twaalf spelers die daar in actie kwamen, zijn er slechts drie overleden.

Bank

Haan begon de finale nog op de bank. Voor de wedstrijd toen hij op het veld stond, voelde hij op wat voor bijzonder podium hij zich begaf. Dat nadat hij een paar jaar eerder de stap maakte van het Groningse Finsterwolde naar Amsterdam. Hij dacht nog dat het hartstikke mooi zou zijn als hij zou kunnen invallen. De invalbeurt kwam er al in de tweede helft. ,,Michels wisselde twee keer in de rust. Best een risico, want daarmee waren alle wisselmogelijkheden direct op. Ik kwam erin net als Horst Blankenburg. Mijn goal net voor tijd was de beslissing. Al die jongens sprongen op me na de goal. Dat was een schitterend moment. Ik was in de jaren ervoor wel al vaak meegegaan naar Europacupwedstrijden, dus ik wist hoe het was zo rond die duels.”



Ajax zou de belangrijkste Europese beker daarna nog twee keer winnen, maar Haan dacht niet direct aan een bloeiperiode. ,,We kregen met Stefan Kovacs een nieuwe trainer. Dan is het altijd maar afwachten hoe het gaat. Maar we behielden de discipline van Rinus Michels en voegden er meer speelsheid en creativiteit aan toe. Dat we daarna alsnog uit elkaar vielen was logisch. Dat heb je altijd bij grote ploegen.”