Arne Slot denkt mét teruggekeerde Gernot Trauner nog niet aan titel Feyenoord: 'Sparta verdient de focus’

met poll/videoDe uitwedstrijd tegen Sparta is op papier nog de zwaarste wedstrijd die Feyenoord speelt deze competitie. Arne Slot ziet dat de mensen enthousiast zijn, maar kampioenskoorts is er in zijn ogen nog niet. De coach van de Rotterdammers heeft Gernot Trauner hoogstwaarschijnlijk terug.

De Oostenrijkse verdediger liep afgelopen week tijdens de interlandperiode een lichte blessure op, maar dat blijkt mee te vallen. ,,We moeten even afwachten hoe hij op deze training reageert”, zei Slot. ,,Maar dat hij nu mee heeft gedaan, is een positief teken.”

De weg naar de landstiel reist koploper Feyenoord zondagmiddag naar Rotterdam West voor de derby met stadgenoot Sparta. Trainer Arne Slot moet in elk geval Oussama Idrissi (geschorst) en Lutsharel Geertruida (hamstringblessure) missen op het stijf uitverkochte Kasteel. Voor de concurrenten van Feyenoord is Sparta-uit nog een van de weinige wedstrijden waarin puntenverlies voor de lijstaanvoerder niet is uitgesloten.

Sparta is immers de hooggeplaatste club die Feyenoord nog krijgt dit seizoen. Zes van de resterende acht tegenstanders van Feyenoord dit eredivisie-seizoen staan bij het ingaan van deze speelronde in het rechterrijtje. Alleen Sparta (zesde) en FC Utrecht (zevende, thuis op 23 april) vormen dus de uitzonderingen. Naaste achtervolger Ajax speelt onder andere nog tegen PSV (3e), AZ (4e) en FC Twente (5e).

Sparta doet het onder trainer Maurice Steijn heel goed en de play-offs met een ticket voor de voorronde van de Conference League lijken al bijna veiliggesteld. Op basis van het recente verleden zal Sparta minder hoop hebben op een resultaat. De Kasteelbewoners wonnen geen van zijn laatste negen stadsderby’s tegen Feyenoord sinds een 1-0 overwinning in de competitie op 5 maart 2017, het jaar van de laatste landstitel van Feyenoord. Mathias Pogba scoorde destijds al na 47 seconden.

Op koers voor Champions League

Feyenoord gaat vol vertrouwen de laatste maanden in. De club ligt op koers voor de Champions League. Arne Slot versprak zich zelfs nog even toen hij zelf had verteld dat hem door Kenneth Perez was gevraagd wat hij liever zou winnen: de Champions League met Feyenoord of het WK met Oranje. Als hij zou blijven in de Kuip zou hij met de Rotterdammers in het miljoenenbal kunnen spelen. ,,Dat is zeker’’, zei Slot. Om daar snel nuances bij aan te brengen.

De kampioenkoorts die langzaam de kop op steekt in Rotterdam en omstreken, die is er bij Slot en zijn spelers nog niet, zegt de trainer. ,,We staan er goed voor’’, zegt hij. Maar de weg is nog lang. De trainer is blij dat Patrik Walemark weer fit is. De Zweed was er lang uit en misschien komt een plek op de bank tegen Sparta nog te vroeg. Justin Bijlow heeft geen gips meer om zijn pols en zal eerdaags weer keeperswerk kunnen verrichten op het trainingsveld. ,,Dat zal hij moeten opbouwen’’, zegt Slot. Dat meteen betekent dat Ajax thuis woensdag te snel komt voor de doelman.

Goal Alert

Wie Idrissi vervangt, wil Slot nog niet zeggen. Het is of Igor Paixão of Javairo Dilrosun. ,,Dat zien jullie zondag’’, zei Slot. ,,Ik zag de blijdschap van de mensen toen we terugkeerden na winst tegen Ajax. Dat had te maken met het feit dat we voor het eerst sinds lange tijd weer eens wonnen in de Arena. Vervolgens gingen de spelers naar de nationale elftallen. En op vrijdag heb je voor het eerst sinds lange tijd de spelers weer bij elkaar. Dan speel je elf tegen elf om de boel weer een beetje te refreshen. De focus ligt op Sparta. En Sparta verdient die focus, want ze draaien daar een geweldig seizoen.’’

Slot, voormalig speler van Sparta, vertelde ook nog blij te zijn dat Thomas van den Belt is vastgelegd door Feyenoord. De speler van PEC Zwolle is een zelfde type aankoop als Mats Wieffer. Een topper uit de eerste divisie die de potentie zou moeten hebben om snel door te groeien in de Kuip. ,,Als je mij maanden geleden had gevraagd of Wieffer Oranje zou halen, had ik ook nog nee gezegd. Dus dat stempel moeten we ook niet op Thomas leggen. Maar deze aankoop past in het nieuwe beleid van Feyenoord.

,,We moeten kijken naar spelers die minder duur zijn, maar wel veel kwaliteiten hebben. En dit is ook nog een Nederlandse jongen. Wieffer is gehaald als vervanger van Jorrit Hendrix en die is doorgegroeid omdat we Fredrik Aursnes nooit hebben vervangen. Voor Thomas van den Belt zou het prachtig zijn als hij dezelfde weg zou bewandelen. Maar we halen vooral een speler die in de eerste divisie onderscheidend was.’’

Gernot Trauner en Quilindschy Hartman staan op scherp en missen de wedstrijd tegen RKC als ze op het Kasteel een gele kaart ontvangen.

Statistieken eredivisie

