Arne Slot haalt Michael Jordan aan na late zege Feyenoord: ‘Hoe harder ik werkte, hoe meer geluk ik kreeg’

Arne Slot was niet tevreden met de manier waarop Feyenoord speelde tegen AZ (2-1) , maar vond de zege terecht. ,,We hebben geprobeerd te winnen", aldus de coach van de Rotterdammers. ,,En met een gelukje hebben we dat voor elkaar gekregen.” Marcus Pedersen bezorgde Feyenoord met een van richting veranderd schot in de slotminuut de winst.

Als het gaat over 'geluk’, wijst Slot ook graag naar het doelpunt van AZ. ,,Zij hadden een doelpunt, maar in de hele wedstrijd geen schoten op doel. Dat is wat ongelukkig voor ons", zei de trainer bij ESPN. ,,Natuurlijk is het doelpunt van Pedersen gelukkig, want de bal wordt van richting veranderd. Maar de bal was al wel in de buurt van de 16. We hebben alles gedaan om te winnen en hebben het geluk een klein beetje afgedwongen door op hun helft te voetballen.”

Het spel dat Feyenoord speelde was echter ‘allesbehalve goed’ volgens Slot. ,,Verdedigend stond het goed, maar omdat AZ veel de lange bal speelde werd er ook niet veel van ze gevraagd. Aanvallend misten we Kökcu in het omschakelen van links naar rechts. Daardoor kwamen de buitenspelers niet één tegen één.”

Het eerste doelpunt ging dan weer wel volgens plan. ,,We hebben veel aandacht besteed aan vanaf links voorzetten naar de tweede paal. We wisten dat we daar een lengtevoordeel hadden.” Doelpuntenmaker Alireza Jahanbakhsh beaamt dat in de training precies dit scenario was geoefend. Slot relativeert daarbij lachend: ,,Als je op veel dingen traint, pakt er altijd wel eentje goed uit.

Na de late zege op een directe concurrent AZ, draaiden veel mensen in De Kuip er niet meer omheen. Feyenoord maakt, zes jaar na de laatste landstitel, opnieuw een goede kans op het kampioenschap. Slot vindt het nog steeds te vroeg om daarover uitgebreid te praten. ,,Wij moeten elke wedstrijd heel hard werken om tot een goed resultaat te komen. Maar als je blijft winnen, komt het natuurlijk wel dichterbij.”.

Feyenoord won voor het eerst dit jaar een wedstrijd van een directe concurrent. Eerder eindigden de ontmoetingen met FC Twente (1-1), Ajax (1-1) en PSV (2-2) onbeslist. ,,Van al die topduels was ons veldspel vandaag het slechts, maar het resultaat het best”, aldus Slot. ,,Uit de laatste acht duels hebben we 16 punten behaald, tegen niet de minste ploegen. Iedereen die mij kent, weet dat ik het liever met goed voetbal doe. Maar we hebben wel een ploeg die speelt om te winnen en blijft gaan tot het einde. Dat zit in het DNA van deze club. Oud-basketballer Michael Jordan sprak ooit de woorden: hoe harder ik werkte, hoe meer geluk ik kreeg.”

Slot zei tot voor kort, als het over de titelkansen ging, dat het seizoen nog erg lang is. De oud-coach van AZ beseft dat hij dat niet langer vol kan houden. Bovendien lijkt Feyenoord van de titelkandidaten niet het moeilijkste programma te hebben. In maart wacht nog wel de uitwedstrijd tegen Ajax. ,,Zo moeten we niet kijken”, vindt Slot. ,,Volgende week spelen we een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Daar hebben we in eigen stadion niet van gewonnen. We hebben gewoon geen ploeg die makkelijk wedstrijden wint. We worden nooit weggespeeld, maar staan ook nooit met 4-0 voor.”

Volledig scherm De Kuip ontploft na de winnende uithaal van Marcus Pedersen © Pro Shots / Kay Int Veen

Kampioenskoorts

Matchwinner Marcus Pedersen, die tegen AZ het winnende doelpunt maakte, moest bekennen dat hij nog nooit van het woord ‘kampioenskoorts’ heeft gehoord. ,,Na deze zege zullen mensen misschien gaan geloven in de titel”, zei hij. ,,Maar het seizoen is nog lang. Natuurlijk praten we er als spelers ook wel over, maar het is aan ons om ons af te sluiten voor geluiden van buitenaf en gefocust te blijven. We moeten leven van wedstrijd tot wedstrijd.”

Slot moest lachen toen de vragen over de titelkansen bleven komen. ,,Dat is echt het minste waar ik nu mee bezig ben. Ik ben heel blij dat we deze wedstrijd moeizaam gewonnen hebben”, aldus de coach. ,,Het is wel zo dat ploegen die vaak hoog eindigen, ook de mindere wedstrijden winnen. Wat dat betreft geeft dat een goed gevoel en vertrouwen.”

