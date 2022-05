Arne Slot: ‘Hadden onze supporters graag een prijs gegeven’

Feyenoord kon een succesvolle Europese campagne vanavond niet op de gewenste manier afsluiten. Desondanks was trainer Arne Slot van mening dat zijn spelers er alles aan gedaan hadden tegen AS Roma ( 1-0 ). ,,In de tweede helft hebben we onze mogelijkheden wel gehad.”

,,De teleurstelling is enorm, dat mag helder zijn. Als je ziet hoe we gesteund worden... die mensen hadden we graag een prijs gegeven", bedankte Arne Slot de aanhang bij de microfoon van Veronica. Zijn spelers nam hij niets kwalijk na de doelpuntloze finale van Rotterdamse kant. ,,De spelers hebben er alles aan gedaan. We hebben dit seizoen ook al een paar momenten gehad dat het ons niet tegen zat en vandaag konden we net geen gelijkmaker maken.”

Met name voor rust kwam Feyenoord aanvallend tot weinig. ,,De eerste helft hebben we matig gespeeld. We hielden de bal aan één kant en probeerden door het midden aan te vallen. Voor Cyriel Dessers was het hangen en trekken, terwijl de ruimte er wel lag. In de rust hebben we duidelijk willen maken dat de kans er echt wel zou zijn om onze gevaarlijke aanvallers één tegen één te zetten. Dat hebben we de tweede helft ook veel beter gedaan. In de tweede helft hebben we onze mogelijkheden wel gehad.”

Volledig scherm © ANP

Was het spanning of onervarenheid, waardoor Feyenoord in de eerste helft lange tijd zo weinig kon uitrichten in Tirana? ,,Dat viel wel mee. Ik denk dat we prima aan de wedstrijd begonnen. Op basis van de eerste 5 of 10 minuten zaten wij er beter in. Alleen gedurende de eerste helft maken zij via hun enige kans een goal. Dat is de kwaliteit van AS Roma en ploegen van José Mourinho. Dan loop je achter de feiten aan. We hebben er aan de zijkant nog alles aan gedaan door veel aanvallers in te brengen, maar dat was niet voldoende.”

Volledig scherm © AFP ,,Dat zijn dingen waar je de komende dagen op terugkijkt", antwoordde Slot toen hem gevraagd werd of hij over een geslaagd seizoen kon spreken. ,,Nu voel je alleen maar de teleurstelling van een verloren finale. Maar het was duidelijk een mooi seizoen, dit was een geweldige groep om mee te werken. Elke dag stonden ze weer fanatiek en met plezier op het trainingsveld... Maar ik had hier graag op een andere manier gestaan.”

Slot had ook nog wel een opmerking voor de arbitrage in Tirana. Na afloop deed hij meteen zijn beklag bij de vierde official. ,,95 minuten lang hebben er van één kant de hele tijd mensen bij hem gelopen. Aan het einde heb ik nog even gevraagd hoe ze bij die 5 minuten extra tijd kwamen. En of ze de wedstrijd na afloop nog eens terug zouden willen kijken, dan zouden ze zien hoe lang er eigenlijk niet gevoetbald is. Er waren twee langdurige VAR-momenten, wissels die langer dan een halve minuut duurden, het tijdrekken van de keeper. Ik hoopte op meer extra tijd, maar daar gaat het nu eigenlijk alweer te lang over.”