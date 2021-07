Arne Slot: ‘Het is ook bij Feyenoord geen hogere wiskunde’

Door Mikos Gouka



Bij Feyenoord heerst het gevoel dat ze de juiste trainer hebben binnengehaald. Wat is in jouw ogen precies een goede trainer?

Arne Slot (42): ,,Een van de belangrijkste voorwaarden om een goede trainer te kunnen zijn, is volgens mij dat hij goede spelers heeft. Dan zijn er vervolgens allerlei manieren om tot succes te komen. Dat is in mijn ogen weer afhankelijk van het type spelers dat je hebt.’’



Wat zijn de opties dan?

,,Heb je een jonge groep, dan moet je als trainer de jongens met trainingsvormen en videobeelden meenemen in je gewenste speelwijze . Heeft de groep ervaring met die manier van spelen, dan pas je je als trainer daar weer op aan. Ook of je goed met mensen kunt omgaan, bepaalt in grote mate of je een goede trainer bent. Als je alleen goede trainingen kunt geven, ben je in mijn ogen niet per definitie meteen een goede trainer.’’