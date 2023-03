Arne Slot met Feyenoord op recordjacht: ‘Eerst Sjachtar zien uit te schakelen en dan komt Ajax pas’

Een groot affiche waar toch al de schaduw van de eerstvolgende wedstrijd overheen hangt. Feyenoord kan morgenavond in de Kuip de kwartfinale van de Europa League bereiken. Maar zondag al wacht de gigantische kraker tegen Ajax, de nummer één tegen de nummer twee in de eredivisie. Om in Europa door te komen moet Sjachtar Donetsk, dat verleden week in Warschau een 1-1 gelijkspel uit het vuur wist te slepen, opzij worden gezet.

Feyenoord neemt voor de vijfde keer deel aan de Europa League, sinds het seizoen 2009/2010, en alleen tijdens de eerste deelname in 2014 geraakten de Rotterdammers ook door de groepsfase, waarna de club in de laatste 32 werd uitgeschakeld door AS Roma.

Titelstrijd

Toch zal een fors deel van de aanhang al met de gedachten bij de wedstrijd zondag in de Johan Cruijff Arena zitten. Als de huidige koploper in de eredivisie die wedstrijd tegen de aartsrivaal Ajax weet te winnen, neemt het een flink voorschot op de landstitel. Bij een negatieve afloop voor de Rotterdammers ligt de strijd om de titel weer helemaal open.

,,De resultaten zullen bepalend zijn of dit de mooiste week van het seizoen kan worden of niet’', zegt Slot. ,,Als we Sjachtar uitschakelen en ook Ajax verslaan, dan doen we geweldige zaken. Intern kijken we echt nog niet naar zondag. Of niet meer dan normaal. Maar ik was deze week even in de Media Markt en iemand riep ‘succes zondag’. Ik zei eerst ‘donderdag nog hè’. Hij riep ‘o ja? Tegen wie dan?’ Het was maar één iemand maar ik denk dat het een afspiegeling van het gevoel kan zijn dat er is in en rond Rotterdam.’ Maar het is voor ons echt anders. Eerst Sjachtar zien uit te schakelen en dan komt Ajax pas.”

Quote Er waren mensen die vonden dat Sjachtar er geen klote van kon, maar die mening deel ik niet. Arne Slot

Arne Slot wist al langer dat er door de namen van Justin Bijlow, Patrik Walemark en Quinten Timber een streep moest. De laatste is nog niet in de buurt van een rentree, in de Kuip hopen ze dat hij eind april of in mei alsnog kan aansluiten. Walemark nadert wel het moment dat hij weer kan spelen, al heeft Slot juist op de flanken voldoende mogelijkheden.

Dat Ajax uit al in het hoofd zit van de Rotterdammers, dat zal niemand hardop roepen. Ook Alireza Jahanbakhsh niet. ,,Of niet met Ajax bezig zijn, lastig is? Dat is het, maar we praten er in de kleedkamer echt niet over. We willen die kwartfinale in Europa halen. Dat zou een prachtige prestatie zijn. Daar ligt de focus.’'

Twaalf kwartfinales

Natuurlijk is de partij tegen Sjachtar er eentje waar heel veel te winnen valt. Feyenoord bereikte in de clubhistorie twaalf keer de kwartfinales van een Europees toernooi: vijf keer in de Europacup II, driemaal in de Europacup I, driemaal in de UEFA Cup en eenmaal in de Conference League.

Volledig scherm Ezequiel Bullaude (l) en Quilingshy Hartman vieren de gelijkmaker tegen Sjachtar. © ANP / EPA

Daar kan er dus eentje bij worden opgeteld als Sjachtar, in een Kuip die verre van vol is door een straf van de UEFA, wordt verslagen. Bij de tegenstander keren Bohdan Mykhaylichenko, Valeriy Bondar en Yukhym Konoplia terug van een schorsing.

Slot is beducht voor de opponent. ,,Er komen spelers terug en die zullen het niveau omhoog tillen", zegt hij. ,,Maar ik vond dat wij in Warschau erg goed speelden. Er waren mensen die vonden dat Sjachtar er geen klote van kon, maar die mening deel ik niet. Je kunt ook zeggen: we waren verleden week al heel goed en toch was het maar 1-1. We zullen weer heel goed moeten zijn om door te kunnen komen.”

Recordjacht Slot

Slot kan de eerste Feyenoord-trainer worden met ten minste 15 overwinningen in Europees verband. Hij deelt op dit moment het clubrecord van 14 overwinningen met de legendarische Ernst Happel en de man die in 2002 de UEFA Cup pakte, Bert van Marwijk. ,,Soms leg ik statistieken uit in ons voordeel en in dit geval ben ik ook best trots dat ik iets zou kunnen verbreken bij zo’n grote club. Maar Van Marwijk en Happel zullen minder kwalificatiewedstrijden hebben gespeeld en ook nog eens wedstrijden op een hoger niveau. Dus het is mooi, maar ik zet het wel in het perspectief.”

Slot liet in het midden over Gernot Trauner weer eens zal starten. De Oostenrijker is er fysiek klaar voor. ,,Maar of dat tegen Sjachtar of Ajax of later is, dat zullen we zien.”