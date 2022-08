Arne Slot past trucje uit AZ-tijd toe om te wennen aan moordend Europa League-programma

Door Mikos Gouka



Het was zaak voor Daryl Janmaat om goed op te letten in de lege Kuip. De kersverse technisch directeur van ADO Den Haag zoekt nog aanwinsten voor het elftal van Dirk Kuyt. De besloten oefenwedstrijd tussen Feyenoord en FC Dordrecht was voor hem een gelegenheid om naar ontbrekende schakels te speuren.



Voor Janmaat was het prettig dat Feyenoord-trainer Arne Slot vooral wisselspelers en jeugd – spelers uit een haalbare categorie – het veld in stuurde. Dat was wel meteen voor het laatst. Want waar bij veel clubs wordt geklaagd over het drukke speelschema tijdens de eerste weken van de seizoen, gaat Slot de intensiteit de komende weken opschroeven. ,,We gaan doordeweeks steeds wedstrijden spelen, om alvast de weken met Europese wedstrijden na te bootsen’’, zei aanvaller Javairô Dilrosun zondag na de overwinning op Vitesse al.