Arne Slot ziet gretige Lutsharel Geertruida na afgeketste transfer: ‘Hij toonde zich niet teleurgesteld’

Lutsharel Geertruida dacht dat de wedstrijd tegen PSV zijn afscheid van de Kuip was geweest, maar na een hectische week is hij nog gewoon Feyenoorder. Arne Slot snapt dat de speler een dreun moet verwerken, maar zag een gretige Geertruida op het trainingsveld en stelt hem op tegen Fortuna Sittard.

Arne Slot vertelde het met een glimlach. Alleen Patrik Walemark ontbrak in aanloop naar Fortuna Sittard op het trainingsveld, de rest van de selectie was fit. Al voegde de trainer er snel aan toe dat spits Ayase Ueda en verdediger Gernot Trauner weliswaar meetrainen, maar nog te weinig inhoud hebben om te kunnen starten. In het geval van Trauner is dat na de roerige afgelopen week geen enkel probleem, want Lutsharel Geertruida is niet verkocht en dus inzetbaar tegen Fortuna Sittard.

De Rotterdammer was zwaar teleurgesteld en is dat waarschijnlijk nog, maar Slot roemde de manier waarop hij met de technische staf en de medespelers omging. ,,Als je dat voor het eerst meemaakt’’, zegt Slot, ,,dan is dat nogal iets. Hij toonde zich bij ons niet teleurgesteld. Dat wil niet zeggen dat hij het niet is, maar wij hebben er op het trainingsveld niets van gemerkt.’’

De droomtransfer van Lutsharel Geertruida leek in kannen en kruiken, maar klapte woensdag tot teleurstelling van de speler opeens toen RB Leipzig af zag van de komst van de Feyenoord-verdediger.

Marcus Pedersen was dat eveneens niet, maar de dagen van de Noor lijken wel geteld. Nu Bart Nieuwkoop erbij is gekomen heeft Slot opeens vier opties aan de rechterkant achterin en dat is nogal ruim voor Feyenoord-begrippen. ,,Misschien dat daar nog iets gebeurt’’, zegt Slot. Torino hengelt naar de Noorse international en de verwachting is dat als de Italianen zo’n zeven miljoen neerleggen er een deal is. Of Nieuwkoop zondag al speelt, is een vraag die Slot niet wilde beantwoorden. ,,Maar hij is fit, heeft bij Union veel gespeeld’’, zegt Slot.

Ook tegen Feyenoord, een oefenduel waarin Nieuwkoop net als vorig seizoen een goede indruk maakte op Slot en zijn assistenten. Voor twee miljoen euro keert de speler die eerder transfervrij de Kuip verliet terug. ,,Tegen Union, Hoffenheim en Club Brugge speelden wij tegen ploegen met vijf man achterin’’, zegt Slot. ,,Daar was ik aanvankelijk teleurgesteld over. Met Villareal, Benfica en PSV kregen we alsnog ploegen die voluit druk probeerden te zetten op ons.

,,Dan speel je onder de hoogste weerstand. Fortuna Sittard zette in de voorbereiding ook soms druk vooruit, maar we weten niet wat ze zondag in de Kuip doen. Ze zullen misschien wat meer inzakken en tegen die speelstijl hebben we deze voorbereiding nauwelijks gespeeld. Maar goed, de mensen mogen weer een fanatiek Feyenoord verwachten.

,,De fysieke waarden tegen PSV waren erg goed. Ja, hoger dan die competitiewedstrijd in de Kuip tegen Ajax vorig seizoen. Maar het is ook zo dat als een tegenstander dezelfde waardes haalt, we dus niet zorgvuldig konden spelen. Dat moet verbeteren. Maar fysiek zijn we in orde, al moesten Santiago Giménez en Calvin Stengs er vrijdag dus na een uur af omdat ze nog niet zover zijn. We zijn een week verder, dus dat is verbeterd.’’

Ueda heeft zijn werkvergun­ning. Arne Slot

Ayase Ueda zei bij zijn perspresentatie eventueel ook op andere posities voorin uit de voeten te kunnen. De Japanner is een dure aankoop, op termijn moet hij natuurlijk zoveel mogelijk op het veld staan, maar met Santiago Giménez heeft hij een geduchte concurrent.

,,Ueda heeft zijn werkvergunning, maar bij Cercle heeft hij in de voorbereiding erg weinig gespeeld. Dus eerst moet dat verbeteren en we hebben hem gehaald als spits. Maar op termijn zou het kunnen dat hij Giménez best samen op het veld komen te staan. Dat deden Danilo en Giménez vorig seizoen immers ook.’’

Verwachtingen getemperd

Na de nederlaag tegen PSV zijn de hooggespannen verwachtingen misschien iets getemperd in en rond de Kuip. Maar Feyenoord heeft de selectie om een flinke rol van betekenis te spelen, denkt ook Slot. Zeker als Luka Ivanusec ook nog komt. De Kroaat zou komen na de wedstrijden van Dinamo Zagreb tegen AEK Athene, al werd de wedstrijd deze week uitgesteld wegens supportersrellen.

En wie de transfersoap rond Geertruida heeft gevolgd weet dat alles nog een aparte wending kan nemen in de voetballerij. ,,We gingen uit van een vertrek van Geertruida. Daar liepen we al op vooruit door Nieuwkoop te halen. Woensdag heb ik hem voor de training nog gevraagd hoe de zaken er voor stonden. Toen heb ik hem deels wel en deels niet in de basisploeg gezet voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard.

,,Uiteindelijk is het niet doorgegaan. Of ik dat betreur? Persoonlijk wil je als trainer natuurlijk de beste spelers aan boord houden, daar ben ik eerlijk in. Maar ik snap dat het voor de speler heel anders voelt. Die wilde een transfer maken en op het laatste moment gaat het dan niet door.

,,Volgens de lezing die wij kregen omdat er een centrale verdediger van Leipzig een forse blessure opliep en er moest worden gekozen voor een linksbenige speler. Dat is wat wij hebben gehoord. Of hij alsnog kan vertrekken naar een club die deze maand wel genoeg neerlegt? Dat kan, maar dat geldt voor elke speler van Feyenoord toch?’’

