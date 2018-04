Arnold Bruggink: Het eerste half uur van de wedstrijd was verschrikkelijk

Door deze unieke prestatie kon het kampioenschap al drie speelronden voor het einde van de competitie veilig worden gesteld. In een uitverkocht Philips Stadion op 6 mei 2001 was het Heerenveen van Foppe de Haan de tegenstander. ,,Het eerste half uur van de wedstrijd was verschrikkelijk, we bakten er niks van. Ondanks het feit dat we een grote voorsprong hadden op de achtervolgers lijdt je onder een bepaalde druk. Iedereen in het stadion verwacht dat je kampioen wordt, waardoor je een bepaalde spanning meeneemt in je lichaam. Toen de Heerenveense middenvelder Mika Nurmela een fout maakte kon ik recht op het doel af om de 1-0 te maken. Het was een fantastisch moment omdat ik toen pas het gevoel kreeg dat alles goed zou komen.’’