Arts moet familie van overleden Fiorentina-captain miljoen betalen

Davide Astori 1987-2018 Aanvoerder Fiorentina (31) in slaap overleden, alle duels Serie A uitgesteld

4 maart Davide Astori, aanvoerder van Serie A-club Fiorentina, is vanmorgen dood aangetroffen in zijn hotelkamer. De centrale verdediger is 31 jaar geworden. Waarschijnlijk is hij in zijn slaap overleden. Fiorentina heeft het trieste bericht inmiddels bevestigd. Alle wedstrijden in de Serie A gaan niet door.