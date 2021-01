Arzani na 102 speelminuten alweer weg bij FC Utrecht

Daniel Arzani (22) werd als absoluut buitenkansje binnengehaald bij FC Utrecht, maar hij is na 102 officiële minuten in het shirt van het eerste elftal alweer vertrokken. Zijn werkgever Manchester City heeft hem teruggehaald en direct doorverhuurd aan het Deense Aarhus.

De komst van Arzani werd door FC Utrecht bewerkstelligd tijdens de deal met Manchester City over jeugdkeeper Mikky van Sas, die inmiddels in de jeugdopleiding van City keept. Arzani werd gezien als een aanvallende versterking voor het eerste elftal, als voormalig Australisch wonderkind dat in 2018 de jongste speler op het WK was. Manchester City pikte hem in 2018 op bij Melbourne City, waarna hij bij Celtic werd gestald. Een zware blessure gooide daar roet in het eten en dus mocht Arzani het dit seizoen bij FC Utrecht proberen.

In de Domstad kwam hij nauwelijks aan bod. FC Utrecht haalde met Eljero Elia en Mimoun Mahi meer aanvallende versterking en Arzani werd zelfs als back-up en invaller nauwelijks gebruikt. Hij maakte uiteindelijk de meeste minuten bij Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Trainer René Hake zei onlangs nog dat Arzani domweg te weinig bracht om in aanmerking te komen voor een serieuze kans.

Nu is het Aarhus dus zijn volgende bestemming. Het vertrek van Arzani was al veel langer in de maak. Arzani is na Leon Guwara (VVV, huur) en Justin Lonwijk (Viborg, huur met optie) de volgende vertrekker uit de Domstad. Deze week sluiten vermoedelijk spelers als Giovanni Troupée en Ody Velanas aan in dat rijtje.