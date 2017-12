Assaidi: Flauwgevallen onder douche, maar wilde het proberen

ADO-schlemiel Kuipers: Op zo'n debuut hoop je natuurlijk niet

16 december Nick Kuipers zal zijn eerste optreden in de eredivisie niet snel vergeten. De 25-jarige ADO-verdediger had tegen PSV (3-0) een aandeel in alle tegengoals. ,,Op zo’n debuut hoop je natuurlijk niet'', aldus Kuipers. ,,Dit is niet leuk, maar we moeten verder.''