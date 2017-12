Assaidi: Het was een alles-of-niets schot

,,Dit is zó verdiend'', sprak de Marokkaanse Nederlander glunderend bij FOX Sports. ,,We hebben alles gegeven wat we hadden in deze wedstrijd. Dankzij onze wilskracht en adrenaline hebben we gewonnen.''

Assaidi stelde in de extra tijd van de normale wedstrijd een verlenging veilig met een afstandsschot dat via het hoofd van aanvoerder Joël Veltman van Ajax het doel invloog. ,,Het was een alles-of-niets schot. De bal zat er lekker in'', genoot Assaidi na. ,,Dit is zó mooi. We mochten geen vermoeidheid tonen in de verlenging. Iedereen verdient een groot compliment dat we stand hebben gehouden. Daardoor konden we in de strafschoppenreeks toeslaan. Tijdens de wedstrijd voelde ik al dat er meer inzat. Fantastisch.''