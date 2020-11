AZ-aanvoerder Koopmeiners: ‘We hadden moeten winnen’

Teun Koopmeiners wist niet meteen wat hij moest zeggen over het gelijkspel van AZ tegen Real Sociedad (0-0), de verrassende koploper van La Liga. ,,Aan de ene kant geeft het een goed gevoel dat we nu wel mee konden”, zei de aanvoerder. ,,Maar ik denk dat we ook gewoon hadden moeten winnen. Dat neem ik ook mezelf kwalijk.”

Koopmeiners was tweemaal dichtbij de openingstreffer. Hij schoot na een half uur op verdediger Nacho Monreal en knalde na een uur op de lat. ,,Vooral die eerste bal had ik moeten maken”, vond hij.

,,Drie weken geleden werden we helemaal zoek gespeeld door Real Sociedad. We waren aan ons zelf verplicht om het beter te doen. Nu konden we wel mee met hun tempo. Het is heerlijk om dit soort wedstrijden te spelen”, vond de aanvoerder van de Alkmaarders. ,,Dat wil je als voetballer. Maar we hadden ons zelf beter moeten belonen. We hebben echt een paar goede kansen gehad”, doelde hij onder meer op een mislukte kopbal van Dani de Wit.

Trots

Arne Slot was een trotse trainer. ,,In de tijd dat ik hier zit heeft AZ op Europees topniveau nog nooit zo’n evenwichtige wedstrijd gespeeld”, zei hij. ,,Vergeet niet dat we hier tegen de koploper van Spanje hebben gespeeld en we waren minimaal gelijkwaardig.”

,,Drie weken geleden tijdens de uitwedstrijd in Spanje kwamen er er niet aan te pas”, doelde hij op de laag uitgevallen nederlaag in San Sebastian.,,Ik heb mijn spelers voor deze wedstrijd duidelijk gemaakt dat goede voetballers en grote talenten niet lang nodig hebben om aan een hoger niveau te wennen. Ze hebben laten zien dat ze goede voetballers zijn, want we hadden zelfs kunnen winnen. Hier kunnen we echt mee verder.”

AZ speelt volgende week donderdag een soort van een finale als Napoli op bezoek komt en Real Sociedad tegelijkertijd tegen Rijeka speelt. ,,Als we Napoli verslaan dan staan we er heel goed voor, maar als we verliezen kunnen we zomaar uitgeschakeld zijn. We hebben gelukkig al een keer laten zien dat we van Napoli kunnen winnen.”

