AZ-aanvoerder Vlaar geschrokken na instorting stadiondak: ‘Dit is wel heftig’

De spelers waren op het trainingscomplex nadat ze een training hadden afgewerkt in de voorbereiding op het uitduel met RKC Waalwijk morgen. ,,We trainden vandaag in de indoorhal”, zegt aanvoerder Ron Vlaar. ,,Dat had niet eens per se met de harde wind te maken. We hebben die mogelijkheid sinds kort en binnen kunnen we ons onder goede omstandigheden voorbereiden. Van het incident met het dak heb ik dan ook weinig meegekregen.”



Na de training zag Vlaar de beelden van de schade. ,,Je schrikt want het is natuurlijk wel heftig. Op dit moment zijn we onderweg naar Waalwijk. We overnachten daar in aanloop naar de wedstrijd van morgen.” De vraag is maar zeer wanneer AZ weer in eigen huis kan spelen. Donderdag staat al het thuisduel met FC Marioepol in de derde kwalificatieronde van de Europa League op het programma. ,,Ik ben daar eerlijk gezegd nu niet mee bezig”, stelt Vlaar. ,,Wij focussen ons eerst op de wedstrijd tegen RKC.”