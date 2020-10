AZ bouwt buffer op dankzij netto winst van 5,6 miljoen euro

De netto omzet (exclusief transfers) is gestegen met 5,3 miljoen, van 25,5 miljoen in 2018-2019 naar 30,8 miljoen in 2019-2020. Deze stijging komt met name voort uit de opbrengsten van Europees voetbal.

AZ hield aan het transferbeleid een bedrag van 6,8 miljoen euro over. Dat was in het seizoen ervoor 17,8 miljoen euro. De miljoenentransfer van Oussama Idrissi naar Sevilla is na 1 juli 2020 tot stand gekomen en is daardoor nog niet in het resultaat meegenomen.