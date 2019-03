AZ-coach Van den Brom opgelucht: ‘Hopelijk nu van dat gezeur af’

AZ vierde pas de tweede zege in de laatste 24 duels met Ajax, PSV en Feyenoord. ,,En steeds weer begonnen de media over die serie. Natuurlijk frustreerde dat enorm. Maar ik hoop nu dat we daar even van af zijn. Wij kunnen dus ook van Ajax winnen”, zei de coach van de club uit Alkmaar.



Van den Brom liet AZ anders spelen dan normaal. ,,Verzorgd opbouwen tegen Ajax is levensgevaarlijk”, zei hij. ,,Daarom speelden we steeds de lange bal op Mats Seuntjens en zo kwamen we aan het voetballen. Ik heb wel eens commentaar gehad op mijn spelers. Dan vond ik dat ze meer energie in een wedstrijd moesten stoppen. Maar een tegenstander als Ajax motiveert kennelijk wel om vanaf de eerste tot laatste minuut gas te geven. In de slotfase kwamen we onder druk te staan, maar met een derde centrale verdediger wisten we de voorsprong gelukkig te verdedigen. Deze zege helpt ons om de komende weken voor de derde plaats te strijden.”