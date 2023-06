AZ denkt aan ‘onafhankelijke partij’ om meningsverschillen met KNVB op te lossen

KNVB: minder snel staken bij voorwerpen op het veld, eerder geel bij wangedrag spelers en trainers

De KNVB versoepelt de regels rond het staken van wedstrijden in het betaalde voetbal enigszins. Als in het nieuwe seizoen iemand iets op het veld gooit en de dader wordt daarna direct gepakt en uit het stadion gezet, telt die daad niet meer mee in de stappen naar het definitief staken van de wedstrijd.