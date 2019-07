AZ-directeur Eenhoorn zwijgt over mogelijke verhuizing naar de Kuip

TOP Oss is eindelijk trefzeker tegen De Treffers

23 juli Of proefspeler Skender Loshi de spits is waar in het Frans Heessenstadion van wordt gedroomd moet nog blijken, maar Giovanni Hiwat was in de Osse voorhoede in elk geval gevaarlijk. TOP Oss won de oefenwedstrijd tegen De Treffers in Groesbeek met 1-4.