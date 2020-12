AZ-doelman Bizot snapt niets van ophef: ‘Hij liep tegen mijn knie aan’

Dat Bizot na afloop werd gevraagd om voor de camera van FOX Sports te verschijnen, kwam voor hem niet als een verrassing. ,,Ik zag al wat berichtjes op mijn telefoon, dus ik heb enig idee waar dit over zal gaan. Ik riep los en dan weten spelers dat de keeper uitkomt. Dan probeer je jezelf te beschermen en dan loop je tegen elkaar aan. Hij liep nu tegen mijn knie aan, normaal heeft zo'n speler ook weleens een been vooruit. Gevaarlijk? Als het verkeerd gaat, is het gevaarlijk. Maar het ging goed.”

Met een katachtige reflex op een kopbal van dichtbij liet Bizot zich ook op positieve wijze gelden tegen Vitesse, dat door AZ met 3-1 verslagen werd. ,,Dat was bij een 1-0 stand. Zo'n beetje de eerste bal op doel, dus was een lekkere binnenkomer. Het is mooi om dan belangrijk te zijn.

Zijn collega Remko Pasveer, de keeper van Vitesse, was wat kritischer over de acties van Bizot. ,,Ik bescherm me ook vaak zijwaarts, maar vol met de knie op de speler gericht mag in principe niet. Hij zet zijn knie er wel behoorlijk hard in hoor, maar daardoor verliezen we natuurlijk niet vandaag. We hadden meer verdiend. AZ was heel effectief, ik vond ons eigenlijk beter. De echte scherpte om de bal binnen te tikken ontbrak vandaag bij ons.”