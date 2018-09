AZ gooit na dramareeks deur op slot voor duel met Feyenoord

De ploeg van trainer John van den Brom wil in alle rust toewerken naar het duel met één van de drie traditionele topclubs. In wedstrijden tegen Ajax, PSV en Feyenoord heeft AZ al heel lang niet kunnen winnen. Dat gebeurde op 24 januari 2016 voor het laatst. Toen werd er met 4-2 van Feyenoord gewonnen. Daarna werd er in zestien wedstrijden één keer gelijkgespeeld. Vijftien wedstrijden gingen verloren.

Op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer komt het hoogst zelden voor dat een training besloten is. Dat gebeurde het meest recent voor de bekerfinale in april toen Feyenoord ook de tegenstander was. Ook twee seizoenen geleden voor Europa Leaguewedstrijden kwam het weleens voor. Bij doordeweekse trainingen van AZ komen doorgaan slechts een handjevol mensen kijken.