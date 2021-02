AZ houdt lippen stijf op elkaar over ‘zieke’ Stengs

,,Het enige wat ik kan melden is dat hij ziek is en dat ik niet verwacht dat hij erbij kan zijn tegen VVV.” Vanwege privacyredenen weidde Jansen niet verder uit over Stengs, die afgelopen zondag tegen Heerenveen juist een van zijn betere wedstrijden van het seizoen speelde en een doelpunt maakte en een assist verzorgde.



In oktober had AZ nog flink te lijden onder een corona-uitbraak in de spelersgroep. Toen waren met name spelers van Jong AZ besmet. ,,We hebben de maatregelen rond de selectie als het gaat om corona niet veranderd”, zei Jansen vrijdagmiddag. ,,We houden ons net als de rest van Nederland aan de restricties die ons zijn opgelegd.”

Vervanging Stengs

De oefenmeester wilde nog niet zeggen wie Stengs gaat vervangen tegen VVV. De Noor Hakon Evjen zou zijn opwachting kunnen maken. Een basisplaats voor Tijjani Reijnders op het middenveld is ook een optie. Achterin moet Jansen ook puzzelen. Pantelis Hatzidiakos is geschorst voor het duel omdat hij al vijf gele kaarten verzamelde dit seizoen. Hij mist zo de confrontatie met zijn landgenoot Georgios Giakoumakis, die topscorer van de eredivisie is.

AZ is nog volop in de race voor de tweede plek in de eredivisie terwijl twee concurrenten die weekeinde tegen elkaar spelen. PSV speelt in Eindhoven tegen Vitesse. ,,Maar we willen de focus toch vooral op onze eigen wedstrijden houden”, zegt Jansen. ,,Een paar weken geleden werd er nog de suggestie gewekt dat we voor het kampioenschap gingen. Toen verloren we een paar keer. Nu staan we er weer goed op en dat moeten we blijven vasthouden.” AZ staat derde met vier punten achterstand op PSV.