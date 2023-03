AZ in kwartfinale Conference League tegen het Anderlecht van doelman Bart Verbruggen

Met video/pollAZ neemt het, na de stunt in de achtste finale tegen Lazio , in de kwartfinale van de Conference League op tegen Anderlecht. De Alkmaarders beginnen met een uitwedstrijd in België.

Bij Anderlecht speelt doelman Bart Verbruggen. Hij werd vandaag voor het eerst opgeroepen door Ronald Koeman voor Oranje. Anderlecht knikkerde in de achtste finale Villarreal uit het Conference League-toernooi nadat in de play-offs het Bulgaarse Loedogorets Razgrad werd uitgeschakeld. Anderlecht is momenteel de nummer negen van de Belgische competitie. Naast Verbruggen speelt onder anderen voormalig Ajax-verdediger Jan Vertonghen bij paarse formatie.

AZ heeft een uitstekende balans tegen Belgische clubs in Europese competities. Van de acht wedstrijden die de Alkmaarders speelden tegen een Belgische tegenstander werd er zeven keer niet verloren. In de seizoenen 1980/1981, 2011/2012 én 2019/2020 wist AZ al een knock-outronde te overleven tegen een Belgische opponent.

Op 13 april gaat AZ eerst op bezoek bij Anderlecht, waarna een week later de return in Alkmaar wacht. Mocht de ploeg van coach Pascal Jansen het tweeluik met de Belgen overleven, dan wacht in de halve finale een wedstrijd tegen de winnaar van het dubbele duel tussen AA Gent en West Ham United.

Een eventueel weerzien met voormalig AZ-coach John van den Brom volgt dus pas in de Conference League-finale, mits AZ en Lech Poznan allebei de kwartfinales en halve finales overleven uiteraard.

Loting kwartfinales:

Lech Poznan - Fiorentina

AA Gent - West Ham United

AZ - Anderlecht

FC Basel - OGC Nice



Loting halve finales:

Lech Poznan/Fiorentina - FC Basel/OGC Nice

AA Gent/West Ham United - AZ/Anderlecht

AZ schakelde in de achtste finale van het derde Europese toernooi zeer knap Lazio uit. De ploeg van coach Pascal Jansen kon daardoor rekenen op veel lof. Ook Lazio-coach Maurizio Sarri én Italiaanse media waren zeer complimenteus over de Alkmaarse formatie. ,,Een genot om naar deze ploeg te kijken", zo klonk het.

AZ hoopt in de voetsporen van Feyenoord te treden. De Rotterdammers verloren vorig seizoen de finale van de Conference League, waarvan dit jaar de tweede editie wordt gespeeld. De finale is dit jaar op woensdag 7 juni in de Fortuna Arena in Praag. De kwartfinales vinden plaats op donderdag 13 en 20 april, waarna de halve finales worden afgewerkt op donderdag 11 en 18 mei.

