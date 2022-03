AZ met vertrouwen richting halve finale: ‘Het blijken toch mensen die bij Ajax voetballen’

AZ is bezig aan een indrukwekkende reeks van wedstrijden. ,,Maar over tien jaar heeft misschien niemand het meer over die reeks. Die is dan leuk maar als je een echte prijs kan winnen, is dat iets met eeuwigheidswaarde.”

AZ lijkt voorbaat niet eens kansloos in eigen huis gezien de huidige vorm van beide clubs. Ajax verloor afgelopen weekeinde van Go Ahead Eagles, de ploeg die AZ twee weken geleden juist nog aftroefde in hetzelfde stadion. ,,Dan zie je dat voetbal ook vaak echt een mentale kwestie is. Het blijken toch mensen die bij Ajax voetballen. In de maanden ervoor hebben we nog gezien hoe ze fantastisch voetbalden binnen -en buiten de landsgrenzen. Maar ook in Deventer toonden ze hun kwaliteiten. Ik heb de wedstrijd goed bekeken en ze hadden makkelijk de openingstreffer kunnen maken. Maar die bal ging er dan uiteindelijk niet in. Daarin moet je ook een beetje geluk hebben. Ze zullen in elk geval getergd zijn voor de wedstrijd tegen ons.”

Het valt op dat AZ juist tegen de traditionele topclubs een goed werkend speelplan op de mat kan leggen. Zo wonnen ze al eerder van Ajax in de Johan Cruijff Arena en later ook van PSV in Eindhoven en van Feyenoord in eigen huis. In de Arena viel de rol van Dani de Wit op die vanaf links speelde terwijl afgelopen zondag tegen Feyenoord werd gekozen met een variant met Yukinari Sugawara rechts voorin.

,,Voor morgen hebben we uiteraard ook al een plan uitgedacht”, zegt Jansen. De resultaten geven ook vertrouwen. ,,Dat het mogelijk is om een resultaat neer te zetten tegen topclubs weten we nu. Dat geeft dus vertrouwen voor de wedstrijd van morgenavond.” Het winnen van die wedstrijden, zoals ook afgelopen zondag van Feyenoord, geeft ook de groei aan van AZ, zo denkt Jansen. ,,Het is in elk geval belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. Ook als het minder goed gaat zoals begin dit seizoen.”

Verschillende spelers zijn met pijntjes uit de wedstrijd tegen Feyenoord gekomen. Morgen wordt gekeken of Fredrik Midtsjø of Jordy Clasie fit genoeg zijn om te kunnen spelen.