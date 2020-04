AZ oneens over verdeling Europese tickets: ‘We beraden ons op deze situatie’

‘Europees’ Willem II: ‘KNVB heeft gewoon de richtlij­nen van de UEFA gevolgd’

19:07 ,,De KNVB heeft zich heel standvastig getoond en de richtlijnen van de UEFA gevolgd.” Algemeen directeur Martin van Geel van Willem II toonde zich vrijdagavond bijzonder lovend over de voetbalbond, die de Tilburgse club op basis van de vijfde plaats in de eredivisie een plek in de Europa League gunde.