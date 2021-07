AZ overtuigend langs gepromoveerd NEC in oefenduel

Eerste doelgevaar

Na een flitsend begin van AZ was het eerste doelgevaar van NEC. Spits Thibo Baeten leverde een rollertje af. Na een dik kwartier zwijnden de gasten met een voorzet van Jesper Karlsson op de paal. Nadat diezelfde Karlsson vervolgens in het zijnet schoot, mikte Myron Boadu wel raak in de omschakeling.

Vijftien wissels

Na vijftien (!) wissels in de rust, waaronder zes bij NEC, zorgde Zakaria Abouklhal voor het eerste gevaar in de tweede helft. De oud-PSV’er trof de paal nadat hij Vet makkelijk van de bal zette. Zijn tweede kans was wel raak. Hij tikte vlak voor het uur een voorzet van Mo Taabouni binnen: 2-1.

NEC had na die 2-1 weinig meer in de melk te brokkelen. Zo legde invaller Ole Romeny het veelvuldig af tegen Peer Koopmeiners en Sam Beukema en waren Elayis Tavsan en Okita onzichtbaar. Beukema, overgekomen van Go Ahead Eagles, was daarnaast offensief van waarde voorin. Hij maakte er zelfs twee. Zo kopte hij in de 77ste minuut een vrije trap binnen en tikte hij tien minuten later de 4-1 in.