AZ-parels schitteren weer, FC Twente-duo zakt door het ijs

Door Nik Kok



Twee spelers moesten hun rode kaart bekopen met een 4. Zowel Julian Lelieveld (Vitesse) als Leon Guwara (FC Utrecht) werden van het veld gestuurd. De ruime nederlaag van FC Twente zorgde logischerwijs voor lage cijfers bij die ploeg. Xandro Schenk en Javier Espinosa kregen beiden een 4 voor hun optreden tegen Feyenoord. Net als de Duitse VVV-spelers Thorsten Kirschbaum en Richard Neudecker.

FC Emmen – ADO Den Haag 3-0

FC Emmen: Telgenkamp 6; Bijl 6,5, Veendorp 6, Bakker – (29. Görgülü 6), Beste 6,5 (49. Burnet 6); Hiariej 6, Peña 6, Chacón 5,5; Slagveer 7, De Leeuw 6,5, De Vos 6.

ADO Den Haag: Koopmans 6; Van Ewijk 5,5, Beugelsdijk 6, Pinas 5,5, Meijers 5; Malone 5,5, Goossens 5, Immers 6; Summerville 6,5, Kramer 5,5, Cibicki 5 (61. Hooi -).

Scheidsrechter Blank: 5



Man of the match: Tegen ADO was Luciano Slagveer al voor de tweede keer cruciaal voor zijn club. Met een assist en een doelpunt had hij een groot aandeel in de tweede overwinning van het seizoen.

Volledig scherm Luciano Slagveer groet een ballenjongen. © BSR Agency

VVV – Heerenveen 0-3

Volledig scherm Danny Post heeft zijn handen vol aan Chidera Ejuke. © BSR Agency VVV-Venlo: Kirschbaum 4, Pachonik 5, Röseler 6, Kum 5,5 (46. Soriano 5), Janssen 6; Neudecker 4 (46. Sinclair 6), Post 6, Linthorst 5, Cattermole 6; Yeboah 4,5, Wright 5,5.

sc Heerenveen: Hahn 7; Floranus 7 (82. Van Rhijn -), Dresevic 6, Botman 6, Woudenberg 6,5; Faik 7, Veerman 7 (68. Bruijn -), Kongolo 6,5; Van Bergen 5,5, Odgaard 6, Ejuke 7,5 (90. Halilovic -).

Scheidsrechter Gözübüyük: 6



Man of the match: Chideru Ejuke bleek tegen VVV goud waard voor sc Heerenveen met twee doelpunten. De Nigeriaanse zomeraanwinst was voor de wedstrijd al de speler met de meest geslaagde dribbels in de eredivisie. In Venlo had hij ook nog een hoog rendement.

Ajax – FC Groningen 2-0

Ajax: Onana 6,5; Mazraoui 5,5 (67. Dest -), Veltman 7, Blind 7,5, Tagliafico 6,5; Van de Beek 7, Martínez 6,5; Neres 5,5 (58. Huntelaar 7), Promes 6,5, Ziyech 7; Tadic 6,5 (82. De Jong -).

FC Groningen: Padt 6,5; Zeefuik 6,5, Te Wierik 6,5, Itakura 6, Van Hintum 6,5; Matusiwa 6, El Messaoudi 6; Hrustic 5,5 (70. Gudmundsson -), Lunqvist 6 (64. El Hankouri -), Warmerdam 5,5; Benschop 7 (83. Absalem -).

Scheidsrechter Kuijpers: 6,5



Man of the match: Daley Blind, die liefst 114 passes verzond, blijkt voor Ajax steeds maar weer één van de belangrijkste spelers van het team. Hij verkeert volgens voormalig Ajax-middenvelder Ronald de Boer zelfs in de vorm van zijn leven.

Volledig scherm Daley Blind verstuurt één van zijn vele passes tegen FC Groningen. © BSR Agency

Fortuna Sittard – Sparta 0-0

Volledig scherm Tim Coremans. © BSR Agency Fortuna Sittard: Koselev 6,5; Cox 5, Ninaj 5, Harries 5 (82. Raitanen -), Pinto 6 (46. El Ablak 5), Passlack 5, Tekie 5, Smeets 5; Ciss 5, Sambou 6, Diemers 6.

Sparta: Coremans 7; Abels 5, Vriends 5,5, Mattheij 4,5, Faye 4; Harroui 6 (53. Karami 4), Auassar 5, Smeets 6,5, Rayhi 5 (76. L. Duarte -); Dervisoglu 6, Ache 5 (76. Veldwijk).

Scheidsrechter Martens: 6



Man of the match: Voor het eerst sinds begin 2017 hield Sparta de nul in twee opeenvolgende eredivisieduels. Doelman Tim Coremans speelde daarin een belangrijke rol.

RKC – Vitesse 1-2

RKC: Vaessen 5; Gaari 6, Meulensteen 6, Delcroix 6, Quasten 4,5 (43. Nieuwpoort 6); Spierings 6, Mulder 6, Leemans 6 (82. Tahiri -); Daneels 5,5 (86. Bakari -), Vente 5, Elbers 5,5.

Vitesse: Pasveer 6; Lelieveld 4, Doekhi 6, Obispo 6, Clark 6; Tannane 7 (82. Foor -), Bazoer 6, Bero 6,5, Linssen 6 (57. Dasa 6); Dicko 6,5 (65. Grot -), Matavz 6.

Scheidsrechter Nijhuis: 6,5



Man of the match: Hij is één van de favoriete spelers van Vitesse-trainer Leonid Sloetsky en in de wedstrijd tegen RKC betaalde Oussama Tannane dat vertrouwen terug met de winnende treffer. Hij benutte een strafschop in de tweede helft.

Volledig scherm Oussama Tannane is het middelpunt van de feestvreugde. © BSR Agency

FC Utrecht – Willem II 0-2

Volledig scherm Willem Janssen juicht nadat het laatste fluitsignaal klinkt. © BSR Agency FC Utrecht: Paes 6; Klaiber 6, Janssen 7, Hoogma 6,5, Guwara 4; Maher 6, Gustafson 6,5, Ramselaar 6; (78. Emanuelson -); Kerk 6, Van de Streek 6 (55. Van der Maarel 6), Abass 5 (89. Troupée -)

Willem II: Wellenreuther 5,5; Heerkens 6 (89. Gladon -), Holmen 6, Peters 6, Nelom 7; Saddiki 5,5 (71. Nieuwkoop -), Vrousai 6 (82. Ndayshimiye -), Llonch 6,5; Nunnely 6,5, Pavlidis 6, Köhlert 5,5.

Scheidsrechter Van de Graaf: 6,5



Man of the match: Willem Janssen zorgde met een fraaie kopgoal voor de bevrijdende openingstreffer voor FC Utrecht. Niet de eerste keer dan de aanvoerder trefzeker is met zijn hoofd.

PEC Zwolle – PSV 0-4

PEC Zwolle: Mous 4,5; Hamer 5,5, Kersten 6,5, Lachman 6,5, Van Wermeskerken 7; Clement 6,5, Saymak 5 (90. Saymak -), Thy 6 (73. Bruns -); Bel Hassani 5 (73. Van Crooij -), Ghoochannejhad 5, Johnsen 5.

PSV: Zoet 7,5; Dumfries 7, Viergever 6, Baumgartl 7, Sadílek 6,5; Rosario 6,5, Ihattaren 7 (79. Gutiérrez -), Hendrix 7; Bergwijn 7 (74. Gakpo -), Malen 7, Bruma 6,5 (52. Doan 7)

Scheidsrechter Higler: 7



Man of the match: Jeroen Zoet begon nog matig aan het seizoen, maar hij raakt steeds beter in vorm. Tegen PEC Zwolle hield hij weer eens zijn doel schoon.

Volledig scherm Jeroen Zoet keepte prima tegen PEC Zwolle. © BSR Agency

AZ – Heracles 2-0

Volledig scherm Calvin Stengs schitterde namens AZ. © BSR Agency AZ: Bizot 7; Svensson 7 (75. Sugawara -), Hatzidiakos 7, Wuytens 7, Wijndal 6,5; Midtsjø 7, Koopmeiners 8, De Wit 7; Gudmundsson 7 (28. Stengs 8), Boadu 7, Idrissi 7 (82. Aboukhal -).

Heracles: Blaswich 7,5; Breukers 6, Pröpper 6, Knoester 6 , Czyborra 6; Merkel 5,5, Mauro 6 (73. Cijntje -), Kiomourtzoglou 6,5; Van der Water 6 (73. Dos Santos -), Dessers 6, Konings 6.

Scheidsrechter Van Boekel: 5,5



Man van de wedstrijd: Eigenlijk werd Calvin Stengs rust gegund, maar hij moest toch in actie komen tegen Heracles door een blessure van Albert Gudmundsson. Hij blonk uit voor de Alkmaarders.

Feyenoord – FC Twente 5-1

Feyenoord: Vermeer 6; Karsdorp 7 (77. Geertruida -), Botteghin 6,5, Ié 7, Haps 6,5; Toornstra 6,5, Kökcü 6 (44. Tapia 6), Fer 7,5 (80. Burger -); Berghuis 7, Sinisterra 7,5, Larsson 7,5.

FC Twente: Drommel 7; Pleguezuelo 5, Bijen 4, Schenk 4, Verdonk 5; Busquets 5 (66. Roemeratoe -), Selahi 5 (55. Berggreen 6), Espinosa 4; Aitor 6, Vuckic 5, Nakamura 5 (56. Zekhnini 5).

Scheidsrechter Makkelie: 7



Man of the match: Hij heeft het vaak moeilijk in de Kuip maar ‘Samba Sam’ had vandaag zijn dag tegen FC Twente. De Zweed was betrokken bij liefst drie doelpunten van Feyenoord.