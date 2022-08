AZ slaat slag en legt Riechedly Bazoer voor drie jaar vast

Hobie Verhulst leeft eindelijk zijn droom: van ballenjon­gen tot eerste doelman van AZ

Met Hobie Verhulst op doel probeert AZ vanavond in Sarajevo een plaats in de volgende kwalificatieronde van de Conference League veilig te stellen, na de magere zege van vorige week op FK Tuzla City (1-0). De keeper is eindelijk waar hij wilde zijn: als eerste keus onder de lat.

28 juli