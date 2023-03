AZ-smaakmaker Jesper Karlsson wordt steeds meer de oude: ‘Was een nieuwe situatie voor mij’

De meeste spelers van AZ gaan donderdag tegen Lazio de belangrijkste wedstrijd uit hun carrière spelen en ondanks de 2-1 uitzege in Rome van afgelopen dinsdag zet de club zich schrap voor de toch niet geringe kwaliteiten van de tegenstander. Jesper Karlsson ook, maar de Zweed weet in elk geval dat het met zijn eigen vorm wel goed zit.

,,Voor het eerst sinds tijden voel ik me mentaal en fysiek weer helemaal goed”, aldus de clubtopscorer van vorig seizoen die AZ toen eigenhandig Europa inschoot door in de play-offs uit te blinken. ,,Dan is het zoveel makkelijker voetballen. Ik kan goed spelen én trainen. Dat helpt.”

Zaterdagavond tegen FC Groningen maakte hij weer een typische Karlsson-goal. Een schot van grote afstand dat op weg naar het doel dwarrelde. ,,De keeper kon daar niet veel aan doen, denk ik”, aldus de Zweed die het doel van de tegenstanders volgens zijn eigen handelsmerk te pas en te onpas onder vuur neemt. Soms gaat de bal dan huizenhoog over maar steeds vaker is hij de laatste tijd weer doeltreffend. Balaannames achter het standbeen en hakjes behoren ook tot het assortiment.

Vorige week was hij ook al de enige doelpuntenmaker in de gewonnen wedstrijd tegen Vitesse en doordeweeks was de linkeraanvaller tegen Lazio in Rome goed voor twee assists.

Karlsson is terug

Het heeft even geduurd maar nu de belangrijke wedstrijden eraan komen, is Karlsson weer terug. Hij miste de eerste dertien wedstrijden van het seizoen door een spierblessure en kampte ook nog met de teleurstelling over het uitblijven van een transfer. ,,Het was een nieuwe situatie voor mij waar ik mee om moest gaan. Dat het niet zo ging als vorig seizoen is logisch, maar moeilijk te accepteren.”

Ondertussen bleef Karlsson ballen achter het standbeen aannemen en bicycle kicks uitproberen op de gekste momenten. Verdediger Pantelis Hatzidiakos wordt daar weleens gek van. ,,Ik kan niet begrijpen waarom hij soms dingen doet in het veld. Houd het even simpel denk ik vaak. Maar ik moet hem ook leren begrijpen. Als aanvaller moet je bepaalde risico’s nemen. Buiten het veld zijn we trouwens goede vrienden. Op Koningsdag gaan we samen op pad.”

Quote Ik verwacht veel van Jesper, want hij heeft grote kwalitei­ten. Pantelis Hatzidiakos

Toen Karlsson in 2020 vanuit Zweden naar AZ kwam en op de eerste training al de nodige omhalen en hakjes probeerde, kreeg hij het direct aan de stok met aanvoerder Teun Koopmeiners. De huidige middenvelder van Atalanta betuigde daar later spijt van toen hij zelf in het buitenland voetbalde. Een speler uit het buitenland moet je juist een warm welkom geven zodat hij zich fijn voelt op de club. Zeker als aanvoerder. ,,We houden elkaar ook scherp”, zegt Hatzidiakos. ,,Ik verwacht veel van Jesper, want hij heeft grote kwaliteiten.”

Jansen over Karlsson

Trainer Pascal Jansen is fan van het eerste uur maar zag Karlsson tegen FC Groningen ook medespelers over het hoofd zien. De oefenmeester blijft kritisch: ,,Op dat soort momenten kunnen we de wedstrijd beslissen en moet Jeppe andere keuzes maken.”

Jansen zag zijn team na kleine zeges op Cambuur en Vitesse voor de derde achtereenvolgende competitiewedstrijd met een miniem verschil winnen. ,,Voorheen waren we dan nog weleens op zoek naar een grotere uitslag”, zegt Hatzidiakos. ,,Nu trekken we wedstrijden over de streep.” Precies zoals AZ dat komende donderdag tegen Lazio ook moet doen.