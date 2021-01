AZ-thuis: een volgende topper of ‘gewoon’ een regulier thuisduel voor PSV?

Jansen hunkert naar eerste topduel: ‘AZ kan PSV bestrijden zoals Ajax dat deed’

12 januari AZ-trainer Pascal Jansen zag de afgelopen dagen bij zijn spelers een hunkering als het gaat om het spelen van een topwedstrijd. Morgenavond kunnen ze in Eindhoven aan de bak tegen PSV. ,,Ze kijken er enorm naar uit. Het is misschien wel te vergelijken met de wedstrijd in de Europa League tegen Real Sociedad en Napoli, ook twee tegenstanders waarmee je je meet met de beste.”