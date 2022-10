AZ-trainer Pascal Jansen blikt vooruit op duel met FC Volendam: ‘Het is de uitdaging om stabiel te blijven’

AZ won gisteren weer eens een keer na drie nederlagen maar de Conference League-wedstrijd tegen FC Vaduz in Liechtenstein ( 1-2 ) was niet direct een opsteker wat betreft het vertoonde spel. ,,Het was blij vlagen maar ietsje beter dan afgelopen weekeinde tegen Excelsior,” zei trainer Pascal Jansen vanmiddag tijdens het persmoment voor de eredivisiewedstrijd tegen FC Volendam van komende zondag.

Door Nik Kok



,,We moesten ervoor bikkelen.” Jansen zag flitsen van de wedstrijd waarin eredivisie-concurrent PSV won van Arsenal en stukjes van de wedstrijd waarin een andere rivaal Feyenoord verloor van Sturm Graz in de laatste minuut. Zowel PSV als Feyenoord staat met een punt meer, dicht bij AZ op de ranglijst maar boeken ook wisselvallige resultaten. ,,Het is de uitdaging in deze fase om stabiel te blijven. Dat is het moeilijkste en dat vraagt heel veel van ons team ook bijvoorbeeld. Het is iets wat wij nastreven als zal je in een seizoen altijd fases hebben die minder zijn.”

AZ treft PSV nog voor de winterstop en Jansen zag bij die club een speler als Luuk de Jong terugkomen. ,,Daarmee worden ze echt sterker zoals wij hopen dat Vangelis Pavlidis weer snel kan aansluiten.” De Griekse spits wordt node gemist de laatste dagen en was mee naar Liechtenstein om verder te revalideren van zijn blessure. ,,Hij trainde woensdagavond volledig met de groep mee. Het is afwachten wanneer hij precies kan aansluiten bij de wedstrijdselectie.”



Ook wordt de Amerikaanse aanwinst Djordje Mihailovic maandag in Nederland verwacht. Mihailovic is pas vanaf 1 januari inzetbaar voor Jansen maar de trainer verheugt zich al op hem: ,,Djordje is een creatief naar voren denkende middenvelder met scorend vermogen.”

Volledig scherm Djordje Mihailovic. © AP

Myron van Brederode viel donderdagavond tegen FC Vaduz goed in en maakte ook het tweede Alkmaarse doelpunten. En dat na het duel tegen Excelsior waar hij nog voor rust werd gewisseld. ,,Ik vond dat Myron heel goed inviel. Ik moet iedere keer de afweging maken wie er speelt. Jesper Karlsson is weer terug en hij heeft speeltijd nodig. Het is niet makkelijk om in een wedstrijd als die tegen Vaduz in te vallen van Myron deed dat heel goed.”



Met hekkensluiter FC Volendam treft AZ zondag een tegenstander die al lang niet heeft gewonnen. ,,Maar ze verliezen vaak maar nipt”, weet Jansen die erkent dat er niet een groot derbygevoel leeft bij de wedstrijd tegen de buurman. Wel heeft Jansen goede herinneringen aan het dorp. Hij woonde er op zeer jonge leeftijd. ,,Bij de Dijk daar in de buurt”, weet Jansen nog.

Bekijk hier de samenvatting van FC Vaduz - AZ.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de eredivisie.