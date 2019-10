AZ-trainer Slot ziet genoeg leermomenten na gelijkspel in Tilburg

Slot doelde in Tilburg onder meer op de onnodige overtreding van Owen Wijndal op Vangelis Pavlidis. Daardoor mocht Willem II in de 86e minuut een strafschop nemen. Pavlidis schoot de bal hoog over de lat. ,,Owen had beter op zijn benen kunnen blijven staan in plaats van een sliding te maken, maar dat weet hij zelf ook wel.”



Slot sprak ook over de gemiste kans van Calvin Stengs, die bij een Alkmaarse voorsprong van 1-0 de bal in riante positie over het doel lepelde. ,,Hij koos voor een stiftje, terwijl ik dacht dat hij beter de bal in de korte hoek had kunnen tikken.”



Bij de tweede gele kaart voor spits Myron Boadu, die na een duwpartij in de extra tijd van het veld moest, had Slot eveneens zijn bedenkingen. ,,Uitermate dom als je al geel hebt.”