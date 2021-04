AZ, Vitesse en Sparta na belangrijke zeges hofleveranciers in Elftal van de Week

Kijk op Voetbal Dit is wat Ajax en het Nederlands elftal missen zonder Daley Blind

2 april Onze voetbalexpert Maarten Wijffels verkeert als jeugdspeler en journalist al bijna een leven lang in het Nederlandse profvoetbal. In Kijk op voetbal signaleert hij de laatste trends, ontwikkelingen en andere opmerkelijke zaken op de velden van wereldsport nummer 1. Vandaag: waarom Daley Blind de beste offensieve passer in Europa is.