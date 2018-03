AZ waarschuwt voor zwarte handel van kaarten bekerfinale

Huntelaar twijfelgeval Maakt Dolberg zondag zijn rentree?

19:55 Het is onzeker of Klaas-Jan Huntelaar zondag kan meespelen met Ajax in de competitiewedstrijd bij FC Groningen. De spits van de Amsterdammers trainde gisteren en vandaag apart van de selectie, liet coach Erik ten Hag op de clubwebsite weten.