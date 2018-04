AZ wil tegen PSV 'winnen om van het gezeik af te zijn'

AZ-trainer John van den Brom is geïrriteerd dat het daags voor de wedstrijd tegen PSV toch weer gaat over het feit dat zijn ploeg maar niet van de traditionele topdrieclubs kan winnen.

Door Nik Kok

,,Want we zitten daar heel dichtbij. Als je de laatste wedstrijden kijkt zeker. Fred Friday die een kans mist tegen Ajax in de laatste minuut of die strafschopmomenten tegen Feyenoord in de Kuip. Het gaat een keer goed komen natuurlijk. Om van het gezeik en gezeur af te zijn moeten we morgen tegen PSV winnen. En dat kunnen we. Aan de manier waarop we tegen die clubs spelen ligt het niet.''

AZ doet dat morgen mét Ron Vlaar. De verdediger kwam er dit seizoen mede vanwege blessureleed nauwelijks aan te pas maar is de laatste weken aan een revival bezig. Concurrent Pantelis Hatzidiakos ging vandaag bovendien ziek naar huis. ,,Ron speelt'', zei Van den Brom vanmiddag tijdens het wekelijkse persmoment op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer.

Topdrie

,,Hoewel we in de uitwedstrijd in Eindhoven ook verloren mét Ron erbij, is hij iemand die weet hoe het is om van grote clubs te winnen. En hoe meer je van dat soort jongens in het elftal hebt staan, hoe beter dat is. Maar iemand als Fredrik Midtsjø heeft met zijn vorige club Rosenborg ook al een keer van Ajax gewonnen.”