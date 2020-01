AZ wil van goed naar bijzonder: ‘Er gaat hier deze winter niemand vertrekken’

Door Nik Kok



Als topscorer Myron Boadu samen met Calvin Stengs het Grand Café Louis van Gaal verlaat met een bitterbal in zijn handen wordt hij vastgepakt door zijn oplettende trainer. ,,Is dat niet al de vijfde”, vraagt Arne Slot lachend aan de speler die voor hem dit seizoen al zoveel cruciale doelpunten heeft gemaakt. De spits antwoord ontkennend en spoedt zich proestend een weg naar de uitgang. Het mag duidelijk zijn dat de sfeer goed is bij de nummer twee van de eredivisie die terug kan kijken op een fraai 2019. Én alvast toost op een hoopvol 2020. In een stadion nog zonder dak, maar daar komt binnenkort verandering in.