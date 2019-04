AZ wordt kampioen van Nederland

Dat AZ kampioen zou worden was na de eerste twee speelrondes van 2009 nog allerminst zeker. De ploeg van trainer Louis van Gaal verloor in eigen huis van NAC (1-2) en liep in Den Haag tegen ADO een zeperd op (0-3). ,,En dan was het seizoen ervoor ook nog eens matig aan onze kant”, zegt Mendes da Silva. ,,Maar ondanks die nederlagen voelde ik wel dat we goed speelden. Dat is naar de buitenwereld toe vaak moeilijk uit te leggen maar het was wel zo.”



Voor de middenvelder, die op dat moment bezig is aan zijn derde seizoen in Alkmaar, kenmerken twee wedstrijden vervolgens de ommekeer. ,,De derde wedstrijd speelden we tegen PSV. Toen wonnen we door een doelpunt van Maarten Martens.” De overwinning was het begin van een reeks van zes overwinningen op een rij. Sowieso werd pas op 18 april weer verloren (van Vitesse). Maar dat was wel het moment dat AZ daadwerkelijk kampioen kon worden. ,,Maar ik had niet het gevoel dat we het uit handen zouden geven. Ook niet omdat we twee seizoenen daarvoor nog een dramatische wedstrijd op de slotdag speelden en het kampioenschap uit handen gaven. Het geloof in de spelersgroep was groot. Toen we in november ook de bekerwedstrijd van PSV wonnen, wisten we hoe sterk we waren. Louis van Gaal had er een hecht team van gemaakt. Voorin schoot El Hamdaoui bijna alles raak.”



Uiteindelijk werd AZ kampioen in het spelershome, een dag na het verlies tegen Vitesse. ,,Ik krijg nog weleens foto’s doorgestuurd van dat moment. Dat is dan heel leuk om te zien. Maar beter nog staat het feest in Alkmaar me bij. Daar bij dat water.”