AZ zorgt voor enorme stunt en bereikt ten koste van Lazio kwartfinales Conference League

Met livestreamIn een volgepakt AFAS-stadion heeft AZ de kwartfinale van de Conference League bereikt door Lazio met 2-1 te verslaan. In Rome was AZ ook al met 2-1 te sterk geweest.

Het bereiken van de kwartfinales zorgde voor dolle vreugde bij de spelers van AZ en op de tribune. Het is voor het eerst sinds 2014 dat de club weer actief is tijdens een kwartfinale van een Europees toernooi. Destijds was dat nog in de Europa League.

Na ruim twintig minuten bedierf Lazio-aanvaller Felipe Anderson overigens voor even nog de sfeer in het stadion van AZ waar tot dan toe een brandend verlangen voelbaar was naar een historische Europese avond. Maar de enige topaanvaller die Lazio-aanvaller Maurizio Sarri had opgesteld vond vrij makkelijk het gaatje in de achteruit lopende AZ-defensie die toen met Milos Kerkez al een speler met geel op zak hadden rondlopen.

Daarvoor en zeker ook later tijdens de wedstrijd was de sfeer in het AFAS-stadion nog zeldzaam uitmuntend geweest. AZ-supporters zijn doorgaans wat mak, het overgrote deel tenminste. Vanavond was de sfeer bij voorbaat al uitgelaten voor wat de belangrijkste Europacupwedstrijd in jaren zou moeten worden. Met vuurwerk vooraf ook op de rotonde voor het stadion om de spelersbus naar binnen te begeleiden. En het was uitverkocht, ook een zeldzaamheid voor doordeweekse wedstrijden in Europees verband. Een volgend hoogtepunt voor de club die de dag ervoor nog het eigen trainingscomplex uitverkocht voor de met 4-0 gewonnen Youth Leaguewedstrijd tegen Real Madrid.

De ruim 18 duizend toeschouwers in het stadion waren nauwelijks bekomen van de schrik van de Italiaanse openingstreffer toen Jesper Karlsson een afstandsschot probeerde waar hij de laatste weken al zoveel succes mee had. En net als Vitesse-keeper Scherpen en FC Groningen-doelman Verrips verkeek ook de sluitpost van Lazio, Ivan Provedel zich op de op het oog houdbare zwabberbal die hij schoot van net buiten de zestien.

Het was van tevoren nog de vraag geweest met welk Lazio, Sarri zou gaan beginnen. In Rome is niks belangrijkers dan de stadsderby tussen Lazio en AS Roma en die staat die weekeinde op het programma. Het is Lazio veel aan gelegen om daar een goed resultaat te halen, ook omdat de club nu derde staat, een plaats die rechts geeft op Champions Leaguevoetbal. Mocht Lazio de Conference League winnen dan volgt ‘slechts’ kwalificatie voor de Europa League. AZ kreeg niet te maken met twee van de beste aanvallers van Lazio want de Spanjaarden Pedro, die in de heenwedstrijd nog scoorde, en Luis Alberto begonnen de wedstrijd op de bank. Ze vielen in de tweede helft in. Vedette Ciro Immobile ontbrak net als in de heenwedstrijd vanwege een blessure.

De goal van afstand van Karlsson was voor AZ het startsignaal om Lazio-doelman Provedel daarna nog een paar keer onder vuur te nemen. Tijjani Reijnders, weer Karlsson en ook Vangelis Pavlidis probeerden het van afstand om de onzekere doelman tot fouten te dwingen. AZ liet ermee zien de schroom van zich af te gooien na het wat afwachtende begin waarin het Lazio feitelijk in de kaart speelde.

De ploeg van trainer Pascal Jansen weerstond in de tweede helft een schot van Luca Pellegrini én de doldwaze beslissingen van scheidsrechter Matej Jug die nauwelijks capabel leek voor het leiden van de wedstrijd.

AZ liet zich er niet door afleiden. Twee keer kwam een inzet van Tijjani Reijnder op de paal terecht. Vangelis Pavlidis was wel trefzeker met een schuiver van afstand. Achterin gaf de achttienjarige Wouter Goes wederom geen kik. De wonderbaarlijke Sven Mijnans blonk uit als een vaardige nummer tien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Pro Shots / Toon Dompeling