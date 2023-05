AZ zwicht na rust voor West Ham en moet voor finaleplaats hopen op return in Alkmaar

Met de kleine nederlaag in Londen zal AZ zich uiteindelijk nog best gelukkig prijzen. Het stond in Londen bijna negentig minuten lang onder druk en zwichtte uiteindelijk pas in het laatste kwart van de wedstrijd nadat het in de eerste helft nog zo verrassend op voorsprong was gekomen. De return in Alkmaar kán zodoende nog een thriller worden.

Natuurlijk waren er zenuwen bij AZ net na de aftrap. Sam Beukema verspeelde de bal twee keer in de eerste vijf minuten. Misschien wel onder de indruk van het immense London Stadium dat volledig was uitverkocht. Met meer dus dan zestigduizend toeschouwers. Een aantal waar hij nog nooit voor speelde. Beukema had ze net allemaal luidkeels het Forever Blowing Bubbles horen zingen. AZ kwam donderdagavond even terecht in een andere wereld. De wereld van de Premier League waar de ronkende motoren van de Lamborghini’s van de West Ham-spelers voor de gein de persconferentie van de trainer de dag ervoor verstoorden en waar een Braziliaanse (Lucas Paquetá) en een Engelse international (Declan Rice) de toon op het middenveld bepalen.

Het was zoeken geweest voor met name de verdedigers van AZ die niet alleen bibberden bij de gestalte van spits Michail Antonio die zo nu en dan aan een woeste sprint begon. Maar het was ook proberen een opening te vinden naar voren met een opbouw vanaf de achterlijn bij elke uittrap van keeper Mathew Ryan. Dat lijken ze nauwelijks gewend in Engeland of in elk geval bij West Ham. Vanaf de tribune werd AZ niet zachtzinnig gemaand tot sneller voetballen.

Het piepte en het kraakte achterin bij AZ in de eerste helft waar keeper Ryan geweldig redde op een inzet van de Algerijn Said Benrahma. AZ beperkte zich tot ongevaarlijke speldenprikjes. Myron van Brederode kreeg de kans tot enkele schoten van afstand maar hij heeft nu eenmaal niet het venijn van de man die hij vervangt. Natuurlijk miste AZ in Londen ook de geroemde linkerkant. Jesper Karlsson is geblesseerd en Milos Kerkez geschorst, toch twee van de beste spelers van AZ. Kerkez’ vervanger Mees de Wit kreeg al snel geel en moest vrijwel de hele wedstrijd op zijn tellen passen.

Wonder boven wonder en geheel tegen de spelverhouding in kwam AZ net voor rust curieus op voorsprong via Tijjani Reijnders die van afstand West Ham-keeper de blunderende Alphonse Aréola verschalkte via een niet al te hard schot met een verraderlijke stuit.

Bij West Ham schrokken ze van de achterstand tegen AZ, een team waar ze nauwelijks het bestaan van kenden voor de wedstrijd. In Oost-Londen maakten ze zich van tevoren vooral druk hoe ze in godsnaam straks in de finale in Praag allemaal in dat kleine stadion met een capaciteit van ongeveer achttienduizend passen als er maar vierduizend kaarten voor elke finalist beschikbaar zijn.

Maar zover is het dus nog niet voor de nummer vijftien van de Premier League die in de tweede helft weliswaar gas gaf, maar ook steeds meer geïrriteerd raakte. Door het tijdrekken van de AZ-spelers en het weifelende optreden de Turkse scheidsrechter Meler in wie ze een boeman zagen.

De irritatie leek AZ aanvankelijk in de hand te spelen maar de aanvalsgolven kwamen ook in de tweede helft met enige regelmaat op de laatste linie van AZ af. Aanvaller Jarrod Bowen was gevaarlijk met een schot en middenvelder Said Benrahma bleef gevaarlijk. Toch was het een fout van AZ zelf die West Ham weer naast de Alkmaarders bracht. Doelman Mathew Ryan veroorzaakte op een ongelukkige manier een strafschop door volledig mis te tasten bij voorzet en in plaats van de bal, Jarrod Bowen te raken. De toegekende strafschop werd door Benrahma binnen gewerkt waarna spits Michail Antonio de bal via een klutssituatie uiteindelijk achter de doellijn wist te werken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © ANP

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze voetbalvideo's