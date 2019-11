Babel haakt geblesseerd af bij Oranje

Oranje op EK zeer waarschijn­lijk in groep met Oekraïne

7:06 Echt waar: lange tijd was de kans bijna 50 procent dat Oranje op het EK België zou treffen. Een doelpunt van Artem Besyedin in de 93ste minuut tegen Servië besliste er anders over. Daardoor treft het Nederlands elftal zeer waarschijnlijk volgend jaar zomer Oekraïne.