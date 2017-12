Bakker langer bij ADO Den Haag

De Graafschap tegenstander FC Oss na 'weekje rust'

19:00 FC Oss zat na een goede start een tijdje in zwaar weer, maar herpakte zich uit bij FC Eindhoven door met 1-3 te winnen, daarna werd het duel met NEC tweemaal afgelast. De Graafschap, nummer vier van de Jupiler League, is de volgende mogelijkheid om de weg richting de subtop in te slaan. Het verschil tussen de twee ploegen is vijf punten, maar FC Oss heeft nog een wedstrijd te goed. Het eerste fluitsignaal klinkt om 20.00 in Doetinchem.