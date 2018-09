Balende Miedema: We waren er gewoon niet

Al na zes minuten keek Nederland tegen een 2-0 achterstand aan, tot onbegrip van aanvaller Vivianne Miedema. ,,Als je zo slecht start is het moeilijk om terug te komen", zei ze direct na de wedstrijd bij SBS6. ,,Ik heb geen idee hoe het komt, we waren er in deze wedstrijd gewoon niet. We waren niet scherp genoeg en daardoor waren we ook niet goed genoeg, al hebben we er nog wel alles aan gedaan.''



Miedema bracht met haar aansluitingstreffer na een halfuur spelen de hoop terug in de Nederlandse harten, met de bevrijdende gelijkmaker bleef uit. ,,We hebben alles gegeven, maar we waren vanavond gewoon niet goed genoeg. De tweede helft komen we nog een paar keer dichtbij, maar als je als team je gebruikelijke niveau niet haalt, dan wordt het erg moeilijk."



De Leeuwinnen rest nu de ontsnappingsroute van de play-offs. Vier landen strijden daarin om één ticket voor het eindtoernooi, dat volgend jaar van 7 juni tot en met 7 juli wordt gespeeld.