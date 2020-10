Ballon d’Or Dream Team: Cruijff, Van Basten, Bergkamp en Robben ook genomineerd

Het Franse voetbalmagazine France Football reikt sinds 1956 ieder jaar de Gouden Bal uit aan de beste voetballer van het jaar, maar die verkiezing is in 2020 geschrapt vanwege het coronavirus. In plaats daarvan gaat France Football op zoek naar het Ballon d’Or Dream Team, dat samengesteld zal worden door ruim 170 voetbaljournalisten vanuit de hele wereld. Zij stemmen op de genomineerden, waarna een Dream Team wordt gevormd in een 1-3-4-3-opstelling. Volgens France Football gaat het in deze verkiezing niet zozeer om het aantal prijzen dat een speler heeft gewonnen, maar om zijn talent, klasse en invloed op het voetbal.