Balvaste Dest laat zich zien, PSV'ers massaal door ondergrens

Ajax - PSV 1-0

Ajax: Onana 6,5; Dest 7,5, Veltman 6,5 (31. Schuurs 7), Martínez 7, Tagliafico 6,5; Gravenberch 6, Eiting 7, Van de Beek 7; Tadic 5,5, Babel 5,5 (64. Mazraoui), Promes 7 (45. Traoré 6).

PSV: Unnerstall 5; Dumfries 6, Schwaab 4,5, Viergever 5,5, Boscagli 5,5 (70. Rodriguez -); Rosario 5, Ihattaren 5,5, Hendrix 5,5; Bruma 4,5 (81. Madueke -), Lammers 5 (61. Mitroglou 6), Gakpo 5,5.

Scheidsrechter Kuipers: 5,5.

Man of the match: Sergiño Dest zorgde voor het nodige gevaar aan de hele rechterkant door zijn rushes waarbij hij nauwelijks de bal verloor. In de tweede helft had hij een strafschop verdiend nadat PSV’er Boscagli hem stuitte in het strafschopgebied maar scheidsrechter Kuipers wees niet naar de stip.