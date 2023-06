Bart Verbruggen nuchter na glansrol: ‘Denken aan het grote Oranje leidt alleen maar af’

Troostfina­le staat voor Oranje in teken van een hoger doel: ‘Deze prestaties neem ik mee naar september’

De troostfinale van de Nations League is een wedstrijd waar je als voetballer zin voor moet maken. En dat gaat Oranje vanmiddag (15.00 uur) tegen Italië ook doen. Bondscoach Ronald Koeman zegt: ,,Ik ga geen spelers sparen omdat het einde seizoen is. Het grotere doel is kwalificatie voor het EK. Een wedstrijd tegen Italië staat nu in dienst daarvan. Ik wil zien wat past en wat niet.’’