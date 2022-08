Bas Dost geniet van steun FC Utrecht-fans: ‘Prachtig, ik neem geen genoegen met tien goals dit seizoen’

Bas Dost was met twee goals direct goud waard voor FC Utrecht. De spits viel in en hielp zijn ploeg van een 2-0 achterstand aan een 2-2 gelijkspel tegen RKC Waalwijk . Als het aan Dost zelf ligt, is het nog maar het begin.

,,Fijn dat we nog een punt halen, maar we wilden winnen", concludeerde Dost na afloop bij ESPN. Over zijn goals: ,,Bij die eerste zie ik nu pas dat het maar net geen buitenspel was. Ik dacht eerst toen die scheidsrechter zei dat de goal gecheckt moest worden: 'Waar slaat dit op?’. Je gokt erop dat de keeper de bal loslaat. Dat doe je honderden keren voor niets en nu gebeurt het wel. Dat is het allemaal waard.”

Hoewel het resultaat in Waalwijk tegenviel, is Dost heel blij dat hij voor FC Utrecht heeft gekozen: ,,Ik heb alles bekeken: wat wil ik nog? En nu ben ik heel blij dat ik voor FC Utrecht gegaan ben. Ik haal er veel plezier uit en dan komen de goals vanzelf", aldus Dost, die luid werd toegezongen door de fans: ,,Dat is het leven van een spits. Als je doelpunten maakt, ben je geliefd. Ik vond het prachtig. Ik ben hier ook niet voor niets gekomen en ik neem geen genoegen met tien goals. Ik heb wel een target, maar dat ga ik niet met iedereen delen.

Dost speelde nu 45 minuten, maar dat wordt snel meer: ,,Als ik weer een hele week train, verwacht ik meer minuten te kunnen gaan maken", zei de spits.

Henk Fraser

Coach Henk Fraser was logischerwijs ook in zijn nopjes met zijn spits: ,,Ik ben blij met al mijn aanvallers, maar hij heeft ons wel een punt bezorgd en daar ben ik superblij mee. Een speler met de status van Bas haal je niet voor de bank, je ziet in die 45 minuten die hij speelt dat hij speciale kwaliteiten heeft.”

Over de wedstrijd was Fraser minder te spreken: ,,Als je naar het wedstrijdverloop kijkt, moeten we tevreden zijn met een punt, maar ik vind dat we hier een beter resultaat moeten halen dus wat dat betreft ben ik helemaal niet tevreden. We gaven zó veel ruimtes weg. Het gaat niet alleen maar om ‘lekker voetballen'. Het gaat om de punten en dat is een slag die wij nog moeten slaan. We moeten veel meedogenlozer zijn. RKC is al jaren een moeilijke wedstrijd voor FC Utrecht dus ik moet de jongens dan duidelijk maken dat dit niet kan. Al ben ik wel blij met de veerkracht die we getoond hebben.”